Предприятия почты и связи снизили предоставление услуг

Предприятия Черкасской области в январе-апреле 2010 года предоставили услуги почты и связи на 436,8 млн. грн., что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

В частности, населению услуги почты и связи предоставлены на 89,3 млн. грн., что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Услуги почтовой связи предоставлены на 18 млн. 336,5 тыс. грн, что на 0,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Услуги городской телефонной связи предоставлены на 27 млн. 179,7 тыс. грн., что на 10,4% больше прошлого года. Услуги междугородней и международной телефонной связи предоставлены на 17 млн. 651,5 тыс. грн., что 20,7% меньше уровня прошлого года. Услуги по передаче и приему телевизионных и радиопрограмм, радиосвязи предоставлены на 9 млн. 563,6 тыс. грн, что на 20,3% больше, чем в прошлом году.

В январе-апреле 2010 года услуги мобильной связи были предоставлены на 342 млн. 736,4 тыс. грн., что на 2,1% меньше уровня прошлого года. Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет предоставлены на 12 млн. 936,1 тыс. грн., что на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.