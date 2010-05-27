Суд начал банкротство компании "Полтава-Авто"
Возбуждено дело
Хозяйственный суд Полтавской области возбудил дело о банкротстве компании «Полтава-Авто».
Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.
По их данным, инициатором банкротства выступила компания-кредитор CDT Trading International Co (США).
Общая сумма требований кредитора в сообщении не указывается.
Справка УНИАН. «Полтава-Авто» — специализированное предприятие по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Входит в структуру корпорации «УкрАвто». На территории Полтавской области работает шесть дочерних предприятий и шесть филиалов «Полтава-Авто». Среди дочерних предприятий: «Кременчуг-Авто-Сервис», «Богдан-Авто», «Градижск-Авто», «Надднепрянск-Авто», «Прима-Авто», «Хорол-Авто». Филиалы компании: Гадячский, Шишакский, Чутовский, Кобелякский, «Лохвица-Авто» и «Пирятин-Авто».
«Полтава-Авто» закончила 2009 год с чистым убытком 3,369 млн. гривен, сократив чистый доход на 40,8%, или на 21,721 млн. гривен, до 31,513 млн. гривен.