«Укртелеком» выплатил долг перед зарубежными кредиторами

«Укртелеком» выплатил долг в размере 41,6 млн. долл. перед зарубежными кредиторами. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укртелекома".

Как отмечается в сообщении, 25 мая 2010 года «Общество провело погашение основного долга в сумме USD 41,655,555.56», надлежащего к уплате, и уплату начисленных процентов в соответствии с кредитным соглашением с Credit Suisse, Deutsche bank и Standard bank.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 г. «Укртелеком» заключил соглашение («соглашение об отсрочке») с Credit Suisse, Deutsche bank и Standard bank, каждый из которых является кредитором по условиям кредитного договора на 500 000 000 долларов США («кредитный договор»), «относительно отсрочки на 25 мая 2010 года следующего погашения основного долга в сумме USD 41,655,555.56», что составляло часть основной суммы платежа, надлежащего к уплате 25 февраля 2010 года по условиям кредитного договора.

Отсрочка мотивировалась влиянием многих факторов, в частности глобального кризиса на рынках заимствований, дефицита ликвидности на украинском банковском рынке, значительного обесценивания украинской гривни относительно доллара США и острой необходимости определения с основным акционером стратегических целей, что привело к ухудшению финансового состояния «Укртелекома».

ОАО «Укртелеком» привлекло Mosaic Securities в качестве финансового советника для содействия в отмеченном процессе.

Справка УНИАН. "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.