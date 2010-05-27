ЛЖД модернизирует 20 км и отремонтирует 45 км путей

До 30 мая (время перехода на новый («летний») график движения поездов - УНИАН) на Львовской магистрали запланировали модернизировать 20 километров путей, еще 45 км капитально отремонтируют. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

Кроме того, запланировано выполнить средний и комплексно-оздоровительный ремонты соответственно 36 и 54 км колеи, а также заменить 61 комплект стрелочных переводов новыми, в том числе 48 – на железобетонных брусьях. Предусмотрено также заменить 29 комплектов стрелочных переводов старопригодными, в том числе 10 – на железобетонных брусьях и осуществить средний ремонт 26 комплектов стрелочных переводов.