Львовская детская ж/д заработает по расширенному графику

С 1 июня Львовская детская железная дорога в Стрыйском парке переходит на расширенный график работы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, на протяжении июня, июля и августа поезд «Ветерок» детской дороги будет ездить не только по воскресеньям, но и по средам, субботам и в праздничные дни.

Время движения в среду – с 12:00 до 16:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 12:00 до 16:30. Билеты для взрослых стоят 4 грн., для детей – 2 грн.

В сентябре, когда в школах начнется новый учебный год, малая железная дорога будет работать по расписанию мая, то есть лишь по воскресеньям с 12.00 до 16.00.

Напомним, в прошлом сезоне Львовская детская железная дорога перевезла свыше 10,6 тыс. взрослых, 8,5 тысяч детей и почти 10 тысяч детей до 5 лет, которые ездят бесплатно.