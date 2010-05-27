Чистая выручка “Вымпелкома” в Украине сократилась

Чистая операционная выручка “Вымпелкома” (Россия) в Украине ("Вымпелкому" принадлежат компании УРС и "Голден Телеком" – ТМ Beeline) в 1-м квартале 2010 года уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 5,3% - до 44,9 млн. долл.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Вымпелкома».

При этом выручка от мобильного бизнеса уменьшилась на 10,9% и составила 22,0 млн. долл., от фиксированного бизнеса - выросла на 1,4% и составила 22 млн. долл.

В 1-м квартале т.г. наблюдался рост OIBDA на 60,3% — до 88,5 млн. долл.

Капитальные инвестиции “Вымпелкома” в Украине в 1-м квартале т.г. выросли на 106% и составили 6 млн. долл.

Абонентская база мобильной связи “Вымпелкома” в Украине в 1-м квартале т.г. сократилась на 3% и составила 1,951 млн. абонентов.

Абонентская база фиксированного доступа в Интернет “Вымпелкома” в Украине в 1-м квартале 2010 года выросла на 237,9% и составила 133,8 тыс. абонентов.

Как сообщалось, в апреле этого года завершилась сделка по объединению ОАО “Вымпелком” с ЗАО “Киевстар” (образована компания Vimpelcom Ltd.) – пока «Вымпелком» учитывает результаты «Киевстара» отдельно, со второго квартала 2010 года он намерен представлять операции в Украине как отдельный новый сегмент, который будет включать операции «Киевстара» и ОАО «ВымпелКом» в Украине.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль оператора мобильной связи «Киевстара» в 1 квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 39,5% и составила 224 млн. грн. Чистая операционная выручка «Киевстара» в 1 квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 4,8% и составила 2 573 млн. грн.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline». ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».