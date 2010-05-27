Речная навигация в Херсоне возобновится с 29 мая.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи заместителя председателя ОГА Алексея БЕСПАЛОВА с руководителем Государственного предприятия "Администрации речных портов Украины" Анатолием ХМЕЛЕМ. Во встрече также приняли участие городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО, представители управления транспорта облгосадминистрации и горисполкома.

По итогам переговоров был решен вопрос о закупке топлива и возобновлении перевозок речным транспортом с субботы, 29 мая.

Как сообщалось ранее, Херсонское региональное отделение государственного предприятия «Администрация речных портов» из-за отсутствия средств на горючее с 12 мая прекратила движение рейсовых пассажирских теплоходов в акватории Днепра.

Предприятию государство задолжало 81 тыс. грн. за перевозку льготников в 2009 году. Также, по данным предприятия, с начала нынешней навигации уже накопился новый долг в сумме 510 тыс. грн.

По данным финансового управления городского совета, по состоянию на 20 апреля 2009 года за один рейс речным транспортом перевозилось 2 тыс. 978 льготников. В 2009 году за счет субвенции из государственного бюджета предприятию перечислено 1,1 млн. грн., а из городского бюджета – 1,3 млн. грн. компенсации за льготные речные перевозки.

По информации пресс-службы мэрии Херсона, 14 мая за счет субвенции из государственного бюджета финансовое управление городского совета профинансировало предприятия, которые осуществляют перевозку пассажиров льготных категорий. В частности, ГП «Администрация речных портов» получило 71,8 тыс. грн.

Как сообщил мэр В.САЛЬДО 20 мая, в случае отсутствия взаимопонимания со стороны руководства ГП «АРП» в решении этого вопроса мэрия совместно с ОГА найдет механизмы обеспечения работы речного транспорта. В частности, один из путей – создание коммунального предприятия и передача теплоходов на его баланс.