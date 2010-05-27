Украина выделит Польше 5 млн. грн. помощи

Украина окажет Польше гуманитарную помощь в размере 5 млн. грн. для преодоления последствий наводнения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора премьер-министров Украины и Польши Николая АЗАРОВА и Дональда ТУСКА.

"Украинская сторона готова оказать Польше помощь людьми, техникой, материалами, в соответствии с потребностями польской стороны. Просил бы вас, господин премьер-министр, в случае необходимости, ориентировать правительство Украины по этому вопросу", - цитирует пресс-служба слова Н.АЗАРОВА.

Украинский премьер сообщил своему польскому коллеге, что накануне Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение выделить 5 млн. грн. помощи Польши для преодоления последствий паводка.

Н.АЗАРОВ выразил глубокие соболезнования народу Польши в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия.

Премьер-министр Украины отметил, что сразу после сообщения о катастрофическом наводнении в Польше Украина направила к соседям два спасательных отряда численностью 67 лиц, а также 27 единиц техники. "Мы не могли действовать иначе, потому что хорошо помним, какую помощь оказала Польша нашей стране в подобной ситуации в 2008 году. Вы должны знать, что в Украине у вас надежные друзья, готовые немедленно отозваться и прийти на помощь", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Д.ТУСК, в свою очередь, поблагодарил Н.АЗАРОВА за помощь. Глава польского правительства сообщил, что в результате наводнения погибли 17 человек, а размер убытков сейчас сложно подсчитать. Польское правительство делает все, чтобы не допустить гибели людей. Сегодня ситуация под контролем, и есть уверенность, что Польша справится с бедой.

Справка УНИАН. В Польше в результате мощных ливней подтоплены населенные пункты, мосты, дороги и сельхозугодья. Самая сложная ситуация сложилась в Малопольском, Подкарпатском и Шлёнском воеводствах. Ряд польских городов, среди которых столица - Варшава, продолжают находиться под угрозой подтопления.

По предварительным данным, от наводнения пострадало по меньшей мере 100 тысяч семей, общие убытки оцениваются в сумму более 2 млрд. евро.