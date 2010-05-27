Украина окажет гуманитарную помощь Таджикистану

17:44, 27 мая 2010
Транспорт/Связь
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Пострадавшему от наводнения

Кабинет Министров Украины на заседании 26 мая принял решение о выделении из резервного фонда 4,860 млн. грн. для предоставления гуманитарной помощи Таджикистану.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Предусматривается, что за эти средства будут закуплены продукты питания и медицинское оборудование.

Как сообщал УНИАН, 21 мая во время заседания Совета глав правительств стран - членов СНГ, которое проходило в Санкт-Петербурге, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что украинское правительство окажет гуманитарную помощь Таджикистану в связи с наводнениями.

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