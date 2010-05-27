Киев закупит 500 новых автобусов и троллейбусов

«Киевпасстранс» пополнит подвижной состав 500 автобусами и троллейбусами львовского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сегодняшнем решении Киевского городского совета, которое поддержали 65 депутатов.

Своим решениям депутаты дали разрешение «Киевпасстрансу» осуществить закупку у ООО «ТФК «ЛАЗ» 200 троллейбусов ЭлектроЛАЗ Е301 и 300 автобусов ЛАЗ А292D1 на условиях финансового лизинга с правом выкупа.

«Киевпасстранс» должен обратиться к АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» и заключить договор финансового лизинга на таких условиях: срок лизинга - не менее 120 месяцев без авансового лизингового платежа, вознаграждение лизингодателя – не более, чем ставка НБУ плюс 0,5% годовых с включением в стоимость финансового лизинга расходов на регистрацию транспортных средств и оплату транспортного сбора на протяжении периода лизинга.

После заключения договора финансового лизинга предприятие должно подать в соответствующий государственный орган исполнительной власти материалы о получении частичной компенсации вознаграждения лизингодателя за счет средств госбюджета.

В интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО объяснил, что пополнение подвижного состава столицы происходит во исполнение Программы подготовки и проведения в Украине Евро-2012. Эта программа предусматривает помощь из госбюджета, если товары и услуги являются отечественного производства. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, правительство будет гасить процент по кредиту и предусмотрит средства на погашение лизинговой линии. В частности, для ЛАЗа это 6%.

Также А.ГОЛУБЧЕНКО объяснил срочность принятия этого решения: «Через неделю Президент во всех городах (которые принимают Евро-2012 – УНИАН) по очереди принимает первые партии автобусов. Это мероприятие государственное перед приездом УЕФА, которое будет инспектировать подготовку Украины к Евро-2012. И нам очень важно показать определенные шаги по выполнению всех требований УЕФА, в том числе и по обеспечению современным транспортом».

Как сообщалось, 29 апреля депутаты Киевского городского совета также разрешили КП «Киевпасстранс» осуществить закупку 300 троллейбусов и 200 автобусов сверхбольшой вместимости на условиях финансового лизинга с правом выкупа.