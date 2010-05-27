Детские железные дороги 29 мая проведут акцию

29 мая на всех детских железных дорогах Украины состоится акция для детей-сирот, посвященная Международному дню защиты детей. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, в Киеве акция будет проходить на детской железной дороге (Сырецкий парк) с 11.00 до 14.00. На мероприятие приглашено около 200 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из приемных семей и детских домов семейного типа, для которых будет работать целый ряд бесплатных развлечений.

В мероприятии также заявлены эстрадные исполнители Наталия БУЧИНСКАЯ, Олег ЧЕРНЫЙ, Иван БЕРЕЗОВСКИЙ, Снежана ЕГОРОВА, группа «Антитела».

Кроме того, во время проведения акции будет организована выставка наилучших работ по результатам ІV Всеукраинской фотовыставки «Мир детской мечты» и анонсирован старт V Всеукраинского фотоконкурса «Мир детской мечты» по тематике «Популяризация ответственного отцовства».

Мероприятие организовано Государственной социальной службой для семьи, детей и молодежи (правительственным органом при Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта) и Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.