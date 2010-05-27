«Укрзализныця» в новом графике ввела 5 новых поездов

«Укрзализныця» в новом графике движения поездов на 2010/2011 годы, который вводится в действие с 30 мая, ввела 5 новых внутренних поездов и отменила 3 поезда своего формирования, не имеющих спроса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, в графике сохранено курсирование поездов, которые имеют стабильный спрос у пассажиров, и разработано расписание для назначения 5 новых поездов во внутреннем сообщении: №150/149 Запорожье – Кривой Рог – Киев; №255/256 Харьков – Киев; № 539/540 Киев – Ивано-Франковск; № 545/546 Днепропетровск – Львов; № 589/590 Киев – Геническ.

В то же время, отменены поезда, которые не имели достаточного спроса у пассажиров: № 155/156 Киев – Одесса; № 632/631 Мариуполь – Луганск и № 698/697 Херсон – Нововесела. Также отменены 5 поездов формирования Российских железных дорог: № 221/222 Москва – Адлер, № 227/228 Санкт-Петербург – Новороссийск, № 237/238 Москва – Анапа, № 257/258 Красноярск – Симферополь и № 265/266 Нижний Тагил – Симферополь.

Согласно сообщению, также в новом графике движения поездов предусмотрено назначение новых беспересадочных и прицепных вагонов: 1 вагон Одесса – Мурманск (летом 2 раза в неделю с поездами №432/323-324/431), 1 вагон Днепропетровск – Уфа (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №16-54/53-15), 1 вагон Днепропетровск – Красноярск (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №16-54-134/133-53-15), 1 вагон Донецк – Уфа (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №338-54/53-9), 1 вагон Донецк – Красноярск (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №16-54-134/133-53-15), 1 вагон Киев – Уфа (круглогодично через день с поездами №350-54/53-88), 1 вагон Харьков – Красноярск (круглогодично через день с поездами №54-134/133-53-15).

Кроме того, в новом графике десяти парам поездов изменен маршрут следования по отдельным участкам, 26 парам поездов изменена периодичность курсирования, 8 парам поездов изменена нумерация в соответствии с их категорией. Также на основании анализа посадки/высадки пассажиров по станциям с учетом экономической целесообразности отменено 112 остановок в 48 поездах.

В целом в новом графике «Укрзализныця» разработала расписание для назначения 364 пар поездов: 198 пар поездов во внутреннем сообщении, 21 пара – в международном и 145 пар – со странами СНГ. Из них 68 пар фирменных поездов: 60 – во внутреннем сообщении и 8 – в межгосударственном.

Из общего количества поездов 255 пар поездов нового графика (69,5%) имеют категорию скорых. Маршрутная скорость пассажирских поездов составляет 54,5 км/ч, что на 0,5 км/ч больше, чем в графике движения на 2009-2010 годы.