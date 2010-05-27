Собрание акционеров «АэроСвита» снова не состоялось

Собрание акционеров ЗАО «АэроСвит» – Украинские авиалинии» вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом УНИАН сообщил помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

Напомним, «АэроСвит» несколько раз в этом году пытался провести собрания акционеров, однако ни одно собрание так и не удалось провести из-за того, что на собрания не являлись представители двух акционеров компании – Фонда государственного имущества и «ГенАвиа-Инвеста».

Справка УНИАН. Компания «Аэросвит – Украинские Авиалинии», созданная а 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. Флот "АэроСвита" состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.

Уставный фонд компании составляет 19,36 млн. грн.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО «ГенАвиа-Инвест» – 24,999%.