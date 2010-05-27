«Богдан» подписал еще одно дистрибьюторское соглашение

Корпорация «Богдан», один из лидеров украинского автопрома, подписала дистрибьюторское соглашение с ЗАО «Полад» (г. Тольятти, РФ) на поставку легковых автомобилей Bogdan 2110, Bogdan 2111, а также легких коммерческих авто собственной разработки Bogdan 2310.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор компании «Богдан Индустрия» (отвечает за экспорт легковых автомобилей) Борис ТКАЛЕНКО сегодня в Киеве в ходе 18-го Киевского международного автосалона SIA’2010.

По его словам, первая партия из 248 автомобилей уже отправлена по адресу дистрибьютора.

«Огромная территория Российской Федерации вынуждает нас, как производителя, принять решение об избрании еще одного дистрибьютора. Таким образом, мы пытаемся быть ближе к потенциальному покупателю в каждом уголке России, а также оперативно осуществлять поставки авто к каждому Федеральному округу», - сказал Б.ТКАЛЕНКО.

Кроме того, Б.ТКАЛЕНКО отметил, что появление третьего дистрибьютора пойдет только на пользу российским покупателям.

«Кроме близости дистрибьютора, что безусловно является позитивным фактором для решения вопросов оперативного снабжения необходимых авто, а также сервисного обслуживания, такая ситуация создаст определенную конкурентную среду», - добавил он.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет двух дистрибьюторов легковых авто в Российской Федерации – «Система Авто» (г. Нижний Новгород) и «Автотормаркет» (г. Москва), а также по одному в Армении и Беларуси.

«Богдан» планирует в 2010 году увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс. ед., в том числе с учетом реализации экспортной политики.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время корпорацией выпускаются легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Россия) и других ведущих мировых производителей.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.