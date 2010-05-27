Кировоград ищет инвестора аэропорта

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН назвал стратегической задачей для региона возобновление работы аэропорта в областном центре путем привлечения инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании, посвященном реконструкции аэропорта и возможности присвоения ему статуса международного.

По словам директора КП «Аэропорт «Кировоград» Владимира МАНОКИНА, для того чтобы предприятие возобновило работу на полную мощность, необходимо провести комплексную реконструкцию, укрепить покрытие взлетно-посадочной полосы и продлить ее на 2 километра. «Нужны современные локационные станции, сигнально-световая система, другое модернизированное оборудование. Кроме того, необходимо провести переобучение технического персонала в соответствии с международными стандартами», – отметил В.МАНОКИН.

По предварительным оценкам, на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта необходимо до 12 млн. грн., на полную реконструкцию комплекса – около 20 млн. грн.

Генеральный директор международной акционерной авиационной компании (МААК) «Урга» Леонид ШМАЕВИЧ выразил готовность обеспечивать чартерные рейсы из аэропорта «Кировоград» самолетами вместительностью от 4 до 48 пассажиров. Он также отметил, что после реконструкции предприятия аэропорт сможет обслуживать до 50 пассажиров в час.

Председатель Кировоградской облгосадминистрации поручил своему заместителю по вопросам инвестиционной деятельности подготовить проект развития аэропорта и инвестиционные предложения.

«Это недопустимо, чтобы областной центр не имел возможности воздушного сообщения», – подчеркнул С.ЛАРИН.