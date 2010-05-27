«АвтоКрАЗ» представит новый седельный тягач

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) представит в июне этого года на «АвтоКрАЗ-шоу-2010» новый седельный тягач КрАЗ Т17ЕХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Сергей САЗОНОВ.

«Мы готовим на выставку новинку. Это новый седельный тягач КрАЗ Т17ЕХ. Это полноприводная машина, которая впервые в истории развития нашего предприятия может буксировать тяжелые полуприцепы общей массой с грузом до 65 тонн. Впервые автомобиль сможет выдерживать нагрузку на сцепном устройстве до 17 тонн», – сказал С.САЗОНОВ.

По его словам, седельный тягач КрАЗ Т17 ЕХ оснащен мощным ярославским 8-цилиндровым двигателем ЯМЗ-6581.10-06 Eвро 3, однодисковым сцеплением ЯМЗ-184 и коробкой передач ЯМЗ-2391. КрАЗ Т17ЕX «Бурлак» успешно завершил сертификационные испытания на Дмитровском полигоне НАМИ в России.

Напомним, холдинговая компания «АвтоКрАЗ» в День Конституции Украины традиционно проводит в Кременчуге «АвтоКрАЗ-шоу».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году «АвтоКрАЗ» отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.