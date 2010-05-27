"АэроСвит" и "Днеправиа" будут совместно выполнять рейсы

"АэроСвит" заключил с компанией "Днеправиа" код-шеринговое соглашение (code-share agreement) о совместном обслуживании воздушных линий Киев-Севастополь и Днепропетровск-Севастополь, и открыл продажу перевозок по обоим маршрутам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АэроСвита».

Совместную эксплуатацию воздушной линии Днепропетровск-Севастополь (аэропорт "Бельбек") "АэроСвит" и "Днеправиа" начнут с 28 мая текущего года. Полеты будут выполняться дважды в неделю – в пятницу и воскресенье.

К осуществлению совместных ежедневных рейсов из Киева ("Борисполь") в севастопольский аэропорт "Бельбек" компании приступят с 1 июня. А спустя месяц, с 1 июля, полеты между столицей Украины и Севастополем будут выполняться дважды в день.

"Днеправиа", выступающая фактическим перевозчиком на обоих направлениях, намерена использовать для полетов в Севастополь воздушные суда Embraer 145.

Помимо авиаперевозок в Севастополь из Киева и Днепропетровска в партнерстве с компанией "АэроСвит", "Днеправиа" также планирует открыть с 1 июля собственные ежедневные регулярные рейсы между Севастополем ("Бельбек") и Москвой (аэропорт "Внуково").