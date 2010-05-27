В Киеве открылся автоцентр Peugeot

Официальный импортер французского автопроизводителя Peugeot – компания «Илта» открыла в Киеве крупнейший в Украине автоцентр по продаже и обслуживанию автомобилей Peugeot.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ООО «Илта» Сергей МИЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, строительство нового автоцентра общей площадью 8086 кв. м велось 18 месяцев. В строительстве участвовало более 40 подрядных организаций.

«Компании удалось успешно провести и завершить строительство комплекса, несмотря на кризисную ситуацию в экономике Украины, приведшую к 73% падению автомобильного рынка в 2009 году», – отметил он.

Автосалон площадью 700 кв. м позволяет представить всю гамму автомобилей Peugeot, включая коммерческие автомобили, одновременно будет представлено 14 машин.

Фирменная СТО Peugeot полного цикла на 30 постов площадью 2900 кв. м, на которой установлено новейшее оборудование ведущих мировых производителей (Bosch, Ravaglioli, Saima, Nilfisk, Nussbaum), имеет пропускную способность около 1000 автомобилей в месяц.

Также С.МИЩЕНКО сообщил, что общий объем инвестиций в строительство нового автоцентра составил более 35 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания «Илта» представляет французскую автомобильную марку Peugeot в Украине в качестве официального импортера с 1992 года. За 18 лет деятельности было продано более 20 тыс. новых автомобилей Peugeot, создана дилерская сеть по продаже и обслуживанию автомобилей, которая включает 14 дилерских центров.