Минтранс объявит новый конкурс на замещение должности

В ближайшее время Министерство транспорта и связи Украины объявит новый конкурс на замещение вакантной должности начальника ГП «Служба международных автомобильных перевозок», поскольку по результатам проведения ІІ этапа конкурса на определение руководителя предприятия конкурс был признан не состоявшимся. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи.

Напомним, 27 апреля конкурсная комиссия Министерства транспорта и связи Украины провела первый этап конкурса на определение начальника ГП «Служба международных автомобильных перевозок». Тогда к участию во втором этапе конкурса на замещение вакантной должности начальника ГП «Служба международных автомобильных перевозок» было допущено три кандидата: Олег УШАКОВ, Виктор БУРКАТОВСКИЙ и Владимир ПРОСЯНИК.

Должность начальника ГП «СМАП» является вакантной с 13 мая 2009 года. На данное время обязанности руководителя предприятия исполняет Иван КОВАЛЕНКО.