Украина занимает 102-е место по логистической эффективности

По результатам последнего исследования Всемирного банка (январь 2010-го года), по индексу логистической эффективности (ИЛЭ) Украина занимает 102-е место среди 155 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в отчете ВБ «Украина: Оценка содействия торговле и транзиту», который был сегодня презентован в Киеве.

В частности, в отчете указывается, что страна остро страдает от недостаточного уровня развития транспортной инфраструктуры. Большой объем расходов связан с ограниченной и плохо обслуживаемой сетью дорог, финансовым состоянием и управлением государственных железных дорог и слабой возможностью и надежностью портов.

По оценкам специалистов ВБ, частный сектор Украины может сэкономить до 3% ВВП в год на расходах в отрасли логистики, усовершенствовав приграничные и таможенные процедуры и внедрив меры для противодействия коррупции.