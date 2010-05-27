Минтранс определил кандидатов на должность руководителей ГП «Укрсервис Минтранса»

Конкурсная комиссия Министерства транспорта и связи Украины под председательством первого заместителя министра транспорта Владимира КОРНИЕНКО определила кандидатов на должности генерального директора ГП «Укрсервис Минтранса» и председателя правления ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по результатам первого этапа конкурса, на протяжении которого члены комиссии рассмотрели документы кандидатов, к участию во втором этапе конкурса на замещение вакантной должности председателя правления ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» допущен Виктор САПОЖНИКОВ, на должность гендиректора «Укрсервис Минтранса» – Борис БОРИСОВ.

На протяжении следующих 20 календарных дней кандидаты должны разработать свои конкурсные предложения и подать их в министерство.

Справка УНИАН. Конкурс на должность председателя правления ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» объявлен приказом Минтранссвязи № 63 от 08 февраля 2010 года. В настоящее время обязанности руководителя предприятия исполняет Виктор САПОЖНИКОВ.

Должность генерального директора госпредприятия «Укрсервис Минтранса» также в настоящий момент вакантна. Приказом Минтранссвязи № 184 от 13 апреля 2010 года был объявлен конкурс на эту должность. Обязанности руководителя предприятия исполняет Борис БОРИСОВ.