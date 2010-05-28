«Днепрогорэлектротранс» намерен требовать 158 млн. грн.

Коммунальное предприятие «Днепропетровский горэлектротранспорт» намерено через суд требовать от горсовета 158 млн. грн. компенсации за льготные перевозки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности директора предприятия Владимир КАРПЕНКО.

По его словам, доля пассажиров льготных категорий в общем объеме перевозок городским электротранспортом составляет 70%. При этом фактическая сумма компенсации за льготные перевозки из городского бюджета Днепропетровска не превышает 20%.

В.КАРПЕНКО подчеркнул, что финансовое состояние коммунального предприятия остается сложным. В мае коллектив «Днепрогорэлектротранса» угрожал начать забастовку из-за долгов по зарплате.

По словам В.КАРПЕНКО, он обратился с заявлением об исковых требованиях к городскому совету в прокуратуру Кировского района, поскольку у предприятия нет 25 тыс. грн. для оплаты судебной пошлины. Если претензии предприятия будут признаны правомерными, то иск в суд подаст прокурор, пояснил и.о. директора «Днепрогорэлектротранса».