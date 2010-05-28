Укрзализныця и ЕБРР объявили повторный тендер на поставку

«Укрзализныця» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявили повторный тендер на поставку 1400 грузовых вагонов для Донецкой железной дороги (ДЖД) по кредиту ЕБРР.

Соответствующее объявление размещено на сайте ЕБРР 27 мая т.г.

Согласно сообщению, предложения участников принимаются до 8 июля 2010 года. Тендер предусматривает три лота: первый и второй по 500 вагонов, третий – 400 вагонов. Участники могут подавать заявки на один и более лотов. Предложение открыто для участников из всех стран.

При этом определены минимальные требования к потенциальным участникам тендера: они должны были ранее поставлять подобные товары другим покупателям, включая вагоны, способные курсировать со скоростью 120 км/ч; поставка за последние 2 года должна составлять не менее 500 таких вагонов.

Гарантийные взносы составляют по 150 тыс. долл. для первых двух лотов и 130 тыс. долл. – для третьего.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в январе 2009 года принял решение о выделении кредита в размере 62,5 млн. долл. Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныце») на покупку грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Общая стоимость проекта – 73,5 млн. долл. (15% – средства «Укрзализныци»).

Для определения поставщиков вагонов по кредиту ЕБРР был объявлен тендер.

По итогам тендера осенью 2009 года были предварительно отобраны четыре украинских завода-производителя для поставки 1000 грузовых вагонов для «Укрзализныци» за счет данного кредита. Заказчиком и получателем вагонов являлась Донецкая железная дорога. Крюковский вагоностроительный завод, Стахановский вагоностроительный завод, «Азовмаш» и «Днепровагонмаш», согласно тендеру, должны были поставить по 250 вагонов. Заключение договоров с ними планировалось после того, как ЕБРР согласует результаты этого тендера.

Поскольку ЕБРР не согласован тендер, проведенный «Укрзализныцей» в 2009 году на поставку 1000 грузовых вагонов, в этом году тендер объявлен на поставку 1400 вагонов. Таким образом, в тендер вошла 1000 вагонов, которые должны были поставить в 2009 году, и 400 вагонов – за 2010 год. Планируется, что вагоны будут поставлены в этом году.