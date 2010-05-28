Эксперт положительно оценивает перспективы Ан-70

Руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ положительно оценивает перспективы продвижения украинско-российского военно-транспортного самолета Ан-70 на рынках третьих стран на фоне имеющихся проблем с созданием европейского самолета аналогичного класса А400М.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя объявленные планы Министерства обороны РФ закупить 40 самолетов Ан-70 и начать серийное производство самолетов Ан-124 “Руслан”.

“Это достаточно позитивная ситуация, когда впервые после длительного перерыва – после подписания протокола между Украиной и Россией на авиасалоне “МАКС-2009” – было заявлено о намерении закупить несколько десятков военно-транспортных самолетов Ан-70”, - сказал эксперт.

Но, по его словам, следует заметить, что относительно этого самолета еще необходимо завершить испытания. С.ЗГУРЕЦ напомнил об имеющемся долге российской стороны, которая перечислила часть средств в конце прошлого года. Сейчас, по словам эксперта, ожидается еще одна проплата, которая должна обеспечить проведение завершающих этапов испытания в этом году.

“Это в интересах Украины и России - завершить проект, потому что на фоне проблем с аналогичным европейским самолетом А400М, завершенный Ан-70, который придет на вооружение Украины и России, значительно усилит свой потенциал в конкурентную возможность на рынках третьих стран”, - уверен С.ЗГУРЕЦ.

В то же время эксперт заметил, что в вопросе самолета Ан-124 “Руслан” ситуация несколько иная. Ведь, как заявлялось, российская сторона предложила проект по использованию “Руслана” американской стороне, и возникает вопрос, будет ли обсуждаться или согласовываться этот процесс с украинскими партнерами, и как это вписывается в вопрос собственности на Ан-124 в целом?” – отметил С.ЗГУРЕЦ.

Эксперт заметил, что “Руслан” не включен в военные программы ни Украины, ни России. “Это коммерческий проект, который касается продвижения на рынке авиационных перевозок. И это именно тот сегмент, где Украина и РФ зарабатывают деньги. И российское предложение американской стороне вызывает вопрос, насколько это было согласовано с Украиной “, - сказал он.

С.ЗГУРЕЦ также выразил мнение, что появление новых “Русланов” возможно лишь тогда, когда имеющийся парк этих самолетов будет исчерпан из-за истечения сроков эксплуатации.

“Сегодня на рынке авиаперевозок с использованием “Русланов” устанавливаются несколько демпинговые цены, потому что эти самолеты были построены еще во времена Советского Союза, и таким образом летное время формируется из других расчетов. Если будут использовать новые машины, то расценки будут выше, ведь значительно возрастет их летное время, и это может повлиять на сужение рынка перевозок”, - прогнозирует эксперт.

Как сообщалось, Министерство обороны РФ в рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 годы планирует возобновить производство самолетов Ан-124 "Руслан" и купить 40 самолетов Ан-70.

Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты изготовляли в Ульяновске и в Киеве. В 2004 году производство было прекращено.

Ан-70 относится к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия выражала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако потом появились сообщения, что Россия намеревается вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной относительно проектирования и изготовления самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года на МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение о проплате первого транша в размере 150 млн. руб. для окончания летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджет России заложено около 500 млн. руб.

Главными заказчиками самолета являются министерства обороны России и Украины.