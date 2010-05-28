Порты Одессы и Марселя договорились о сотрудничестве

Одесский морской торговый порт и порт «Марсель» (Франция) договорились о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее соглашение подписано 26 мая в рамках украинско-французского бизнес-форума, который проходил в Одессе.

Соглашение включает три главных направления совместной работы: информационный обмен (вопрос привлечения грузопотоков и инвестиций, развития производственной инфраструктуры, охраны окружающей среды), организация обмена опытом, тренингов и стажировок персонала, а также сотрудничество в сфере развития круизного туризма.

Первый шаг на пути реализации соглашения был сделан уже 27 мая, когда французская делегация вместе с представителями Одесской облгосадминистрации посетила Одесский порт. В рамках визита были организованы встречи по тематическим секторам – грузоперевалка и инвестиции, безопасность, техническое развитие, экология и образовательные программы.