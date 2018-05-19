"Укрзализныця" назвала лучшего проводника 2010 года

27 мая в Харькове состоялось подведение итогов всеукраинского конкурса «Лучший проводник-2010», в котором приняли участие представители шести железных дорог Украины. Вначале на каждой «железке» был проведен внутренний конкурс с определением победителей – затем лучшие из лучших попали на финал в Харьков.

Всего в конкурсе приняли участие 18 проводников, по три представителя от каждой дороги. Цель проведения конкурса — повышение культуры обслуживания пассажиров, усовершенствование системы предоставления услуг и обмен передовым опытом. Конкурс состоял из нескольких этапов: приветствие-визитка, викторина с вопросами на проверку профессиональных знаний, творческий конкурс.

Жюри конкурса оценивало участников по ряду параметров, включая не только профессиональные качества, но и умение выйти из нестандартной ситуации, которые с украинскими пассажирами встречаются довольно часто. Жюри конкурса возглавил и.о.заместителя генерального директора — начальник Главного управления пассажирских перевозок Укрзализныци Леонид Лобойко.

По итогам конкурса лучшим проводником 2010 года стала Марина Шашкова — проводник пассажирского вагонного депо Луганск Донецкой железной дороги. Она так же по итогам голосования получила «приз зрительских симпатий».

Второе место завоевала, а третье —

В общем зачете командой-победителем стала команда Донецкой железной дороги. Все победители были награждены ценными призами и денежными премиями. Теперь лучших проводников украинцы будут знать в лицо.

УНИАН