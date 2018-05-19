"Укрзализныця" назвала лучшего проводника 2010 года

"Укрзализныця" назвала лучшего проводника 2010 года

15:02, 28 мая 2010
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В Харькове подвели итоги всеукраинского конкурса "Лучший проводник-2010". Лучшей названа проводник пассажирского вагонного депо Луганск Донецкой железной дороги Марина Шашкова.

27 мая в Харькове состоялось подведение итогов всеукраинского конкурса «Лучший проводник-2010», в котором приняли участие представители шести железных дорог Украины. Вначале на каждой «железке» был проведен внутренний конкурс с определением победителей – затем лучшие из лучших попали на финал в Харьков.

Всего в конкурсе приняли участие 18 проводников, по три представителя от каждой дороги. Цель проведения конкурса — повышение культуры обслуживания пассажиров, усовершенствование системы предоставления услуг и обмен передовым опытом. Конкурс состоял из нескольких этапов: приветствие-визитка, викторина с вопросами на проверку профессиональных знаний, творческий конкурс.

 

Жюри конкурса оценивало участников по ряду параметров, включая не только профессиональные качества, но и умение выйти из нестандартной ситуации, которые с украинскими пассажирами встречаются довольно часто. Жюри конкурса возглавил и.о.заместителя генерального директора — начальник Главного управления пассажирских перевозок Укрзализныци Леонид Лобойко.

По итогам конкурса лучшим проводником 2010 года стала Марина Шашкова — проводник пассажирского вагонного депо Луганск Донецкой железной дороги. Она так же по итогам голосования получила «приз зрительских симпатий».

Второе место завоевала Светлана Савченко, проводник пассажирского вагонного депо Керчь Приднепровской железной дороги, а третье — Елена Тарасевич, проводник моторвагонного депо Днепропетровск Приднепровской железной дороги.

В общем зачете командой-победителем стала команда Донецкой железной дороги. Все победители были награждены ценными призами и денежными премиями. Теперь лучших проводников украинцы будут знать в лицо.

УНИАН

 

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