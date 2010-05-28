«АвтоКрАЗ» на выставке в Москве представит свою технику

С 1 по 5 июня в Москве пройдет 11-я Международная специализированная выставка "Строительная Техника и Технологии–2010".

Как сообщила пресс-служба холдинговой компании «АвтоКрАЗ», данная выставка – одно из ведущих международных событий в сфере строительной техники и технологий, проходящее на территории России. ХК «АвтоКрАЗ», в числе ведущих мировых производителей строительной техники, совместно с официальным импортером автомобилей КрАЗ в России – компанией «РусКрАЗ», впервые представит посетителям выставки новую разработку – опытный образец перспективного самосвала КрАЗ С 20.0 колесной формулы 6х4 грузоподъемностью 20 т с компоновочной схемой «кабина над двигателем».

Самосвал оснащен двигателем ЯМЗ-6501.10 (Euro 3), однодисковым сцеплением MFZ 430 и коробкой передач 9JS200ТА. Он имеет новое самосвальное оборудование, новую конструкцию балансирной подвески задних колес, новую переднюю ось, новый рулевой механизм интегрального типа и целый ряд других конструктивных изменений, ранее не применявшихся на автомобилях КрАЗ.

Новая каркасно-панельная кабина является оригинальной разработкой конструкторов «КрАЗа». Она имеет высокую эргономику рабочего места водителя, современную новую панель приборов, рассчитана под установку различных двигателей, включая V-образные. Также «АвтоКрАЗ» представит на выставке автомобиль-тягач седельный КрАЗ Т17.0ЕX «Бурлак» колесной формулы 6х6. Автомобиль оснащен мощным восьмицилиндровым двигателем ЯМЗ-6581.10-06 Euro 3, однодисковым сцеплением ЯМЗ-184 и коробкой передач ЯМЗ-2391. Максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство составляет 17000 кг, допустимая полная масса полуприцепа – 65000 кг.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.