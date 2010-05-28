«Борисполь» принял первый регулярный рейс из Краснодара

Сегодня в Международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет Як-42 авиакомпании «Авиационные линии Кубани», который выполнил первый регулярный рейс по маршруту «Краснодар - Киев («Борисполь») - Краснодар».

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Регулярные рейсы будут выполняться между Киевом и Краснодаром (Россия) в понедельник и пятницу на самолете Як-42. Вылет в Краснодар из Киева в 11.10.

Справка УНИАН. ОАО «Авиационные линии Кубани» - одно из крупнейших авиапредприятий юга России. Краснодарское авиапредприятие ведет свою историю с 1932 года. В сентябре 1993 года на его базе было создано открытое акционерное общество.

ОАО «Авиационные линии Кубани» входит в состав авиационного сектора компании «Базовый Элемент». Основным аэропортом авиакомпании является «Международный аэропорт «Краснодар». Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Российской Федерации, СНГ, Европы и дальнего зарубежья. Осуществляет перевозку пассажиров, грузов и почты на собственных воздушных судах типа ЯК-42.

Собственный парк самолетов авиакомпании включает 12 воздушных судов Як-42.