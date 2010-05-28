"АвтоКрАЗ" поставит 200 грузовиков в одну из стран Африки

До конца года Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) поставит 200 грузовиков в одну из стран Северной Африки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

По данным пресс-службы, на днях «АвтоКрАЗ», с целью проведения инспекции партии автомобилей, посетили представители Министерства обороны одной из стран Северной Африки. В ходе проведения инспекции, которая включала процедуры проверки комплектности изготовленной техники, соответствия контрактным спецификациям, дорожные испытания, представителями заказчика было отмечено стабильно высокое качество и надежность автомобилей КрАЗ, поставляемых в эту страну. По результатам инспекции подписан Акт о соответствии изготовленных автомобилей условиям контракта, что позволяет Холдинговой компании выполнить отгрузку партии тягачей КрАЗ-644317 и бортовых КрАЗ-632207 в рамках внешнеэкономического контракта между внешнеторговой фирмы «КрАЗ» и Министерством обороны этой страны.

На предприятии также сообщили, что специально не называют страну, так как страну-заказчика обхаживают конкуренты "КрАЗа".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.