Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии возросло до 90-а, около 150 человек ранены, передает Радио «Свобода».

Рано утром в пятницу в штате Западная Бенгалия пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Мумбай, сошел с рельсов. Затем в него врезался другой состав.

Власти возлагают ответственность за случившееся на повстанцев-маоистов, действующих в районе, где произошло крушение.

Полиция предполагает, что они либо устроили взрыв, либо еще каким-то образом повредили железнодорожные пути.