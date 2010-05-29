"Антонов" не получит блокпакет в СП с россиянами

Украинский авиастроительный концерн «Антонов», который в конце апреля подписал соглашение с российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) о создании совместного предприятия, не получит в нем блокирующего пакета акций.

Такое мнение высказал директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК в своей статье для еженедельника «Зеркало недели» (№ 20 (800) от 29 мая - 4 июня 2010 г.).

«Хотя подготовка интеграционных документов должна быть завершена до 1 августа, уже сегодня эксперты утверждают: никакого блокирующего пакета в обмен на полный контроль над украинским авиапромом не будет!», - отмечает он.

При этом в контексте будущего партнерства В.БАДРАК указал на неуклонный рост доли Российского государства в ОАК.

«В итоге акценты при финансировании расставляет не рыночная целесообразность проектов, а доступ лоббистов к высокопоставленным чиновникам столицы. Во-вторых, поддержка ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и НПК «Иркут» внутри ОАК осуществляется с таким перекосом, что это вызывает обеспокоенность многих менеджеров в самой России», - отмечает эксперт.

По словам В.БАДРАКА, введение в эксплуатацию новых российских пассажирских и транспортных самолетов очень отстает от стремительной устаревания парка, который эксплуатируется.

«Приведем хотя бы один пример из жизни разработок военно-транспортной авиации. ОАО «МАК «Ильюшин» ведет одновременно три разработки (Ил-476, Ил-112 и Ил-214), а на деле эта непосильная задача уже привела к атрофии всего сегмента», - считает эксперт.

Ввиду этих нюансов, отмечает В.БАДРАК, несложно предположить, что Харьковский авиазавод и киевское серийное производство АНТК им. Антонова (бывший завод «Авиант») окажутся на грани вымирания.

«Собственно, серийные мощности РФ почти не нужны, они идут «как бы» в пакете с КБ, - объясняет эксперт. - А вот контроль над АНТК им. Антонова позволит подтянуть пассажирское и транспортное самолетостроение».

Как сообщал УНИАН, 26 мая генеральный конструктор «Антонова» Дмитрий КИВА в комментарии УНИАН сообщил, что концерн «Антонов» и российское ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» фактически договорились о создании совместного предприятия на равных условиях.

Он отметил, что договоренности были достигнуты в результате нескольких раундов переговоров между авиастроительными компаниями Украины и России. Документы о создании СП могут быть готовы уже к следующему заседанию рабочей группы по сотрудничеству Украины и России в промышленной отрасли, которое может состояться в июле-августе.

«Мы предлагали создать СП на условиях 50 на 50. Это бы обеспечило равноправное партнерское сотрудничество. У россиян было несколько иное предложение, однако мы долго дискутировали на этот счет, и в конечном итоге россияне согласились с разумностью наших предложений, и согласились действовать именно так (создавать СП 50 на 50 - УНИАН)», - сказал Д.КИВА.

При этом он отметил, что создание СП не предусматривает передачу собственности и прав между компаниями. По его словам, СП будет координировать производство авиапродукции, кооперацию, маркетинг, а также продажу самолетов третьим странам.