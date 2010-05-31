Восстановление производства "Руслана" обойдется в 1 млрд. долл.

Москва. Стоимость восстановления серийного производства самолета Ан-124 «Руслан» может составить около 1 млрд. долларов.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДЕРОВ.

По его словам, в данный момент идет проработка всех вопросов, связанных с восстановлением серийного производства этого самолета.

Он также подтвердил, что к реализации этого проекта приглашены США.

«Мы действительно предложили американским коллегам принять участие в данном проекте – они наши предложения изучают. Дело не в том, что Россия и Украина не могут осилить такой проект. Чем больше в проекте участников, тем меньше нагрузка на каждого, в том числе и финансовая. К тому же, участие третьего партнера откроет перед проектом новые рынки», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что восстанавливать производство Ан-124 в том виде, в котором он выпускался ранее, нецелесообразно. «Естественно, это будет модернизированный самолет, прежде всего отвечающий всем существующим и перспективным международным экологическим и другим требованиям. Необходимо повысить его эффективность в эксплуатации», - отметил А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолёт "Руслан" - самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты производили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.