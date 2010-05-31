ОАК: Резко нарастить производство Ан-148 невозможно

Москва. Резко увеличить производство украино-российских самолетов Ан-148 практически невозможно.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель объединенной авиационной корпорации ( ОАК) РФ Алексей ФЕДОРОВ.

«По количеству, прежде всего, хотел бы заметить, что резко, или моментально, увеличить производство самолетов практически невозможно – в этом задействовано много предприятий», - сказал он.

«Мы идем по пути постепенного увеличения объемов производства. Весь вопрос в темпах роста. Не буду скрывать, они нас не совсем устраивают, и мы делаем все от нас зависящее для их увеличения», - подчеркнул глава ОАК.

По его словам, "мощности ВАСО (ОАО «Воронежское Акционерное самолетостроительное общество» - УНИАН) позволяют выпускать более 30 самолетов в год, но пока с такими темпами не справляются некоторые из наших комплектаторов, да и нам необходимо дополнительно инвестировать в совершенствование технологии изготовления самолетов".

А.ФЕДОРОВ оценивает сотрудничество с Украиной по самолету Ан-148 самым положительным образом. «В ближайшем будущем будет сдан пятый самолет Ан-148. Это лучше всяких слов говорит о том, что работаем, и работаем успешно»,- подчеркнул он.

В то же время глава ОАК признал, что украинский самолет Ан-148 "в какой-то степени" является конкурентом российского проекта «Сухой СуперДжет 100».

«Проблемы сохранения эффективности обеих программ очень важны для каждой из сторон. Нам еще предстоит найти взаимовыгодное решение по этому вопросу», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в пресс-службе губернатора Воронежской области со ссылкой на генерального директора ОАО «Воронежское Акционерное самолетостроительное общество» Виталия ЗУБАРЕВА сообщили, что Россия намерена с 2012 года выпускать ежегодно по 24 украино-российских самолета Ан-148.

«До конца 2011 года в ОАО «ВАСО» планируют построить 24 самолета этой модификации, а в дальнейшем перейти на производство 24 Ан-148 в год», - сказал В.ЗУБАРЕВ.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское Акционерное самолетостроительное общество" в России.