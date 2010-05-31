Тернопольский аэропорт возобновил работу

В Тернополе после многолетнего простоя возобновлена деятельность аэропорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, сегодня в 07.00 состоялся первый авиарейс «Тернополь - Киев». Стоимость билетов на него составляет 600 грн. Осуществляются перевозки самолетом Ан-24 авиакомпании «Мотор-Сич».

Вчера же во время торжеств в аэропорту и шоу парашютистов по случаю прилета самолета, который сегодня уже отправился в рейс, глава облгосадминистрации Ярослав СУХОЙ отметил, что возобновление авиарейсов было одной из первоочередных задач, которые он ставил перед собой.

«Ни о какой инвестиционной привлекательности Тернополя и Тернопольского края без регулярных авиарейсов не может идти речь. Сегодня мы видим практическое воплощение принципа «Восток и Запад вместе» – авиакомпания из Запорожья пришла сюда и будет работать в Тернополе. В планах, кроме рейса в столицу, есть еще и рейсы в Симферополь и Неаполь», - сообщил Я.СУХОЙ.

Директор авиакомпании ОАО «Мотор Сич» Геннадий МАСЛОВ в свою очередь отметил, что рейс для перевозчика окупится, если будет почти полная наполняемость салона. Полеты из Тернополя в Киев и из Киева в Тернополь будут осуществляться теперь по понедельникам и пятницам. Из Киева самолет вылетает в 19.00 из аэропорта “Жуляны”.