ВВС России к 2014 г. получат первую партию Ан-70

Москва. Военно-транспортная авиация России к 2014 году получит первую партию самолетов Ан-70.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Виктор КАЧАЛКИН.

«Тверская авиабаза первой получит к 2014-2015 годам оперативно-тактические самолеты Ан-70», - сказал В.КАЧАЛКИН, добавив, что первая партия составит один или два самолета.

По его словам, самолет Ан-70 займет свою нишу между - Ил-76МД и Ан-12.

В.КАЧАЛКИН сообщил, что обучение экипажей для самолетов Ан-70 будет проходить в России.

«Так как производство этого самолета планируется в России, то логично, что и экипажи теоретическую и практическую подготовку будут проходить у нас», - сказал он.

По словам В.КАЧАЛКИНА, сначала экипажи и инженерный состав будут проходить теоретическую подготовку в местах производства самолетов, а после - на базовых аэродромах.

Он отметил, что сразу много специалистов для Ан-70 готовиться не будет.

По словам командующего, также к 2014 году военно-транспортная авиация России планирует получить самолеты Ан-124 «Руслан».

Как сообщал УНИАН 30 мая руководитель Объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДОРОВ в интервью УНИАН сообщил, что оформленных решений по Ан-70 со стороны Минобороны России пока нет.

«Он (проект Ан-70 – УНИАН) приближается к окончанию опытно-конструкторских работ и испытаний. После их окончания, когда станут окончательно ясны характеристики самолета, свое отношение к нему сформируют и ВВС РФ, и другие заказчики. По нашим данным, пока ВВС РФ подтверждают свой интерес, но официально оформленных решений по самолету на данный момент нет», - сказал А.ФЕДОРОВ.

26 мая командующий ВДВ РФ генерал-лейтенант Владимир ШАМАНОВ сообщил, что Министерство обороны РФ в рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 годы планирует возобновить производство Ан-124 «Руслан» и закупить 40 Ан-70.

Справка УНИАН: Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным соглашениям России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года в ходе авиасалона МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для окончания летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджет России заложено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.