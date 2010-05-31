Янукович: Власть ослабит налоговое давление на гостиничный бизнес

Власть намерена ослабить налоговое давление на гостиничный бизнес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на международной конференции «Евро-2012: долгосрочные возможности инвестиций в сектор гостиниц и отдыха в Украине».

Приветствуя участников конференции, глава государства отметил, что Украина сегодня уверенно настроена на реформы. «Сегодня созданы все условия для их реализации. Сегодня власть работает, как единая цепь. Президент – премьер-министр - коалиция в парламенте – готовы и способны принимать необходимые законопроекты, совместно их выполнять и создавать условия для развития страны», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что в основу развития национальной экономики и модернизации государства будет положена инновационно-инвестиционная модель. «Есть все основания говорить, что экономика Украины будет успешной», – сказал глава государства, напомнив, что в последнее время уже наблюдается оживление экономики, в частности, рост ВВП - приблизительно на уровне 4,8%.

«Это позитивное движение будет продолжаться», – убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, Президент выразил уверенность, что мы должны плодотворно использовать время, которое осталось до этого события, для развития гостиничного бизнеса. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул заинтересованность нашей страны в своевременном строительстве современных гостиниц в городах, которые будут принимать Евро-2012.

Очевидно, далее гостиничная инфраструктура должна перестраиваться в тех городах, которые бизнес считает наиболее интересными, сказал В.ЯНУКОВИЧ. По убеждению главы государства, в этом контексте предпринимателям следует в первую очередь обратить внимание на туристически привлекательные регионы Украины.

Президент также подчеркнул, что в контексте подготовки к Евро-2012 будет принят ряд законопроектов, которые, в частности, предусматривают ослабление налогового давления на предприятия гостиничного бизнеса, упрощение процедуры оформления разрешительных документов для них и лицензирование. Некоторые из этих законов уже приняты в первом чтении, сказал Президент, отметив, что, вероятно, они будут окончательно приняты в июне.

«Вы сможете убедиться – все, о чем власть будет говорить вам, она будет выполнять. Для этого будут созданы законодательные гарантии государства», – отметил В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что бюрократия не будет мешать ведению бизнеса в Украине.

Либерализация всех направлений предпринимательства в нашем государстве будет происходить постепенно, а целевая программа по Евро-2012 фактически начинается уже сейчас, сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал участникам конференции плодотворной работы.

«Надеюсь, мы с вами будем добрыми партнерами», – резюмировал глава государства.