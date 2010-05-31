В Украине в 2009 г. рынок доступа в Интернет вырос на 29,5%

В 2009 году в Украине рынок доступа в Интернет составил 2,28 млрд. грн., увеличившись на 29,5% по сравнению с 2008 годом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского представительства российского агенства iKS-Consulting, таковы результаты проведенного агентством исследования.

За 2009 год количество интернет-пользователей увеличилось на 32% - до 2,83 миллионов, из которых 2,28 миллионов – широкополосные подключения и 0,55 миллионов - коммутируемые.

В сообщении отмечается, что результаты проведенного iKS-Consulting исследования свидетельствуют, что «украинский рынок доступа в Интернет находится на волне наращивания своей емкости и абонбазы, несмотря на снижение темпов роста за 2009 год» по отношению к предыдущему периоду.

В 2009 году динамика рынка телекоммуникаций Украины впервые была отрицательной – темпы роста составили "минус" 0,1% против показателя предыдущего года. Сегмент доступа в Интернет продемонстрировал наибольшие темпы роста по сравнению как с отдельными сегментами рынка, так и телеком-рынка Украины в целом. Вследствие увеличения предложения на рынке обострилась конкурентная борьба, о чем свидетельствует ценовое давление на тарифные планы для частных пользователей и корпоративных абонентов.

Аналитики агентства iKS-Consulting считают, что снижение темпов роста рынка в 2009 году было обусловлено следующими факторами: дальнейшим увеличением доли частных абонентов в общем объеме абонентской базы, количественным ростом рынка главным образом за счет объемов потребления интернет-трафика, усилением конкуренции и применением демпинговых стратегий, сокращением темпов и масштабов строительства сетей

В то же время, по их мнению, в качестве стимулирующих факторов роста рынка проводного широкополосного доступа в 2009 году выступили следующие: стабильное увеличение доли регионов в наполнении доходов от услуг ШПД в течение всего 2009 года, продолжающееся изменение технологической структуры рынка в сторону превалирования FTTx-подключений, легализация бизнеса небольшими компаниями.