УЗ начинает бесплатную перевозку на отдых детей из Калушского района

«Укрзализныця» сегодня начинает бесплатно перевозить на отдых детей, которые проживают на территории города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области, которые объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», предполагается перевезти свыше 250 детей. Первые отдыхающие отправятся к местам отдыха уже 31 мая текущего года.

В ведомстве напоминают, что начиная с 2000 года «Укрзализныця» проводит акцию по бесплатной перевозке детей в возрасте до 16 лет, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без опеки родителей; детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров.

На протяжении 2009 года железными дорогами Украины в рамках этой акции было перевезено почти 278 тысяч детей. За 4 месяца 2010 года уже перевезено 82 тысячи человек.

Благотворительная акция распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро- и дизель-поездов повышенного комфорта).

Справка УНИАН. На территории Калушского района, которая находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации, – 15 провальных воронок, и, как утверждают местные специалисты, «вероятность их возникновения - до сотни». Отселению подлежат почти 1300 семей города Калуша и близлежащих сел, территории которых объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

12 февраля 2010 года Верховная Рада приняла закон, которым утвержден указ Президента Украины об объявлении территорий города Калуша и сел Кропивник и Сивка-Калушская зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В результате принятых в свое время неправильных решений относительно расположения и эксплуатации хвостохранилищ, отвалов, аккумулирующих емкостей и способа ликвидации шахтных полостей, которые образовались в результате хозяйственной деятельности химических предприятий в Калушском районе, было нарушено экологическое равновесие в толще горных пород Калуш-Голинского месторождения калийных солей. Это привело к образованию многочисленных провалов земной поверхности над площадью шахтных полей в Калуше, разрушению домов и коммуникаций, засолению водоносных горизонтов в этом городе, селах Кропивник и Сивка-Калушская.