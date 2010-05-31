Хозсуд Киева обязал покупателей вернуть государству 90,25% акций ЧСЗ

Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 28 мая удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал недействительными договоры, по которым Фондом государственного имущества Украины были незаконно проданы и в дальнейшем перепроданы акции ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) в размере 90,25% уставного фонда и обязал покупателей вернуть спорный пакет акций государству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что Генпрокуратура по результатам проведенной проверки установила многочисленные нарушения требований действующего законодательства при приватизации пакета акций ЧСЗ общей стоимостью 116,6 млн. грн., что составляет 90,25% уставного фонда предприятия и последующей перепродажи этих акций.

В связи с этим, с целью защиты имущественных интересов государства, Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (ныне ОАО «Судмашпром»), которое ранее контролировали бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИУ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным.

14 марта 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил в силе решение первых инстанций, в частности Хозяйственного суда Николаевской области и Одесского апелляционного хозсуда, подтвердивших право собственности ОАО «Судмашпром» (ранее - ОАО «Николаевская малотоннажная верфь») на 90,25% ОАО «Черноморский судостроительный завод».

6 декабря 2007 года Фонд государственного имущества Украины согласовал договор между ОАО «Судмашпром» и ОАО «Херсонский судостроительный завод» по продаже 90,25% пакета акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод».

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.