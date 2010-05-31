Минтранс направит на согласование Воздушный кодекс

Министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО подписал проект Воздушного кодекса Украины, отработанный специалистами Минтранссвязи и Госавиаадминистрации, и сегодня – 31 мая – он будет разослан всем заинтересованным министерствам и ведомствам на согласование.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Принятие Верховной Радой новой редакции Воздушного кодекса Украины – одна из основных задач Министерства транспорта и связи на этот год. Мы приложим максимум усилий, чтобы такой важный для отрасли законопроект был принят до конца 2010 года», - отметил К. ЕФИМЕНКО.

Напомним, в первой половине июня этого года министр планирует провести широкое совещание с представителями авиакомпаний, аэропортов, "Украэроруха" и профсоюзами гражданской авиации для детального обсуждения проекта новой редакции Воздушного кодекса.

После этого согласованный со всеми министерствами проект - ориентировочно до конца июня - будет направлен в правительственный комитет и потом в Верховную Раду Украины.

В частности, в соответствии с проектом, для осуществления полноценного государственного регулирования гражданской авиации руководитель правительственного органа по вопросам гражданской авиации является независимым в принятии решений, которые касаются вопросов обеспечения безопасности.

Кроме того, расследование авиационных событий и инцидентов с гражданскими украинскими и иностранными воздушными судами и нарушения порядка использования воздушного пространства Украины возлагается на Национальную комиссию по расследованию авиационных событий, которая подчиняется непосредственно руководителю центрального органа исполнительной власти по вопросам транспорта и связи, что обеспечивает независимость ее деятельности.

Положение о Национальной комиссии по расследованию авиационных событий утверждается правительством, финансирование деятельности осуществляется за счет Госбюджета.

Что касается ответственности за нарушение безопасности авиации и использования воздушного пространства, то новый проект предусматривает систему применения гибких штрафов, в том числе и для «малой авиации», а также деление правонарушений на категории по степени влияния на безопасность полетов.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля этого года правительственный комитет принял решение не поддерживать проект Воздушного кодекса, инициаторами которого являются народные депутаты, зарегистрированный в Верховной Раде Украины под №6078, принимая во внимание значительное количество замечаний от министерств и ведомств. При этом Кабинет министров Украины поручил Министерству транспорта и связи создать новый проект Воздушного кодекса Украины и, ориентировочно, к середине мая подать его на рассмотрение правительственного комитета, предварительно согласовав отмеченный проект со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Правительственный комитет, в свою очередь, будет принимать решение относительно последующего представления проекта на регистрацию в Верховную Раду.

21 октября 2009 г. ВР отклонила проект Воздушного кодекса Украины, зарегистрированный 29 апреля 2009 г. в парламенте Кабинетом министров (№4419). При этом депутаты также не смогли отправить проект документа на доработку, не набрав достаточного количества голосов.

В феврале 2010 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект Воздушного кодекса Украины (№6078), инициаторы проекта – депутаты Блока Юлии ТИМОШЕНКО Борис ШИЯНОВ и Игорь ВОРОТНЮК.