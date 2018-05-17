Украинские маяки по-прежнему "зажигает" Россия. Перспективы - в тумане...

Черноморский флот России остается в Украине навсегда. Именно так с сегодняшней точки зрения выглядят харьковские соглашения о продлении сроков базирования российского флота в Севастополе до 2042 года. Если подавляющее большинство ныне живущих украинцев могли рассчитывать собственными глазами увидеть торжественный спуск российского флага в Севастополе в 2017 году, то теперь на это может претендовать едва ли половина из нас. Как любят говорить поэты - наш век не долог. От осознания этого «навсегда» острое беспокойство вызывают те условия, на которых ЧФ РФ продолжит свое присутствие в Крыму. Одним из наиболее чувствительных моментов является использование российскими моряками навигационно-гидрографического оборудования, принадлежащего Украине. Россияне, не только не спешат передавать его законному владельцу, но и говорят о необходимости возврата тех объектов, которые “Госгидрография” Украины взяла под свой контроль на основании судебных решений. В результате, Украина по-прежнему будет не в состоянии обеспечить безопасность судоходства вдоль большей части побережья Крыма – от Ялты до Тарханкута. И это на фоне официального отказа России нести ответственность за безопасность мореходства в наших территориальных водах…

Маяки с двойным гражданством

О «дружеском» участии северной соседки в данном вопросе свидетельствует заседание подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось 28 апреля в Москве. Как сообщали российские СМИ, оно отличалось от предыдущих доброжелательной обстановкой, подчеркнутым стремлением сторон избегать конфронтации и добиться реальных результатов. Украинская сторона предложила установить на гидрографических объектах свои автоматические идентификационные системы в качестве основы для совместного использования таких объектов. Из этого предложения следует вывод, что Киев отказался от своих законных претензий на объекты гидрографии и готов удовлетвориться их совместным с РФ пользованием. Казалось бы, ну чего еще хотеть России? Но нет, склонность украинских властей к компромиссам россияне расценили как повод «просить» большего.

«Доброжелательная обстановка» отнюдь не помешала россиянам напомнить украинской делегации о некоторых нерешенных вопросах. В частности, они считают необходимым возвратить ЧФ РФ Ялтинский маяк, который, по их мнению, был “захвачен” представителями украинского госпредприятия «Госгидрография» в январе 2006 года. В ответ украинской стороне пришлось напомнить о радионавигационной станции ЧФ РФ Марс-75 в Геническе, которую в июне 2009 года хозяйственный суд Херсонской области постановил передать в собственность Украины.

Со стороны все выглядит так, будто стороны обменялись равнозначными претензиями и сохранили, так сказать, статус-кво. Но это вовсе не так, еще в 2006 году Украина представила России список навигационно-гидрограграфических объектов (71 объект), которые должны находиться под юрисдикцией «Госгидрографии», не один из них так и не был передан Украине, несмотря на абсолютную законность наших требований. Среди объектов - 13 маяков, расположенных вдоль крымского побережья от Ялты до мыса Тарханкут, из них только Ялтинский находится под контролем «Госгидрографии», также около двух десятков световых навигационных знаков, которые охватывают практически все побережье полуострова. Еще в список входят 3 станции радионавигационных систем РС-10 и 1 станция Марс-75, на которую давно претендует Украина. Самое интересное, что последняя расположена не в Крыму, а вблизи Геническа - Херсонская область. Зачем ЧФ РФ радионавигационная станция на украинском побережье Азовского моря не понятно, в принципе. Еще более не понятно, почему Украина до сих пор не взяла этот объект под свой контроль.

Что же касается совместного использования гидрографических объектов Украиной и Россией, то это напоминает историю с выдачей российских паспортов в Крыму. Как известно, наше законодательство запрещает двойное гражданство, но это не останавливает крымчан, желающих его получить. Так и с маяками – по закону они украинские, но распоряжаются ими почему-то российские военные. Как в первом, так и во втором случае власти Украины закрывают глаза на нарушение собственного законодательства…

“Госгидрография” остается “слепой и глухой”

Еще в 1998 году Россия юридически сняла с себя ответственность за обеспечение безопасности судоходства в территориальных водах Украины. В российских лоциях четко прописано, что за это отвечает украинская сторона, подчеркивает директор международных программ центра «Номос» Дмитрий Штыбликов. “На основании межправительственных соглашений и актов Главное Управление навигации и океанографии (ГУНиО) Министерства обороны России передало гидрографическое имущество и средства, необходимые для обеспечения безопасности мореплавания, национальным гидрографическим службам стран - республик бывшего СССР на Балтийском, Черном и Каспийском морях, и ответственность за безопасность мореплавания в территориальных водах и экономических зонах этих стран не несет”, - процитировал эксперт российское извещение мореплавателям от 1998 года.

По мнению Д.Штыбликова, с имеющимся на сегодня в распоряжении Госгидрографии оборудованием Украина не в состоянии обеспечить безопасность судоходства в своих территориальных водах. “На заседании украинско-российской межправительственной комиссии, состоявшемся накануне харьковской встречи премьер-министров Украины и России, вопрос раздела гидрографического имущества Украине сдвинулся с мертвой точки. Был заключен договор между “Госгидрографией” Украины и ГУНиО Минобороны РФ о совместном пользовании объектами гидрографии и даже о передаче части маяков Украине. Но пока процесс передачи не пошел. Как бы то ни было, Украина несет полную ответственность за обеспечение безопасности судоходства в своих территориальных водах”, - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по его словам, в украинско-российских договорах о навигационно-гидрографическом оборудовании, заключенных ранее, много путаницы. Ряд вопросов требует разъяснения, но “Госгидрография” не в состоянии это сделать. (УНИАН не удалось получить комментарий по поводу договоренностей с РФ относительно гидрографических объектов в “Госгидрографии”, так как руководство госпредприятия находилось в долгосрочной командировке).

По словам Д.Штыбликова, объекты гидрографии в Крыму - лишь один из 40 вопросов, касающихся пребывания ЧФ РФ на территории Украины, которые требуют решения. “Ни один спорный вопрос харьковские соглашения так и не разрешили. Понятно, российскую сторону устраивает такое положение дел: Севастополь и часть Крыма остаются если не российской территорией, то, по крайней мере, подконтрольной РФ зоной. Украину же не может устраивать то, что Российская Федерация де-факто контролирует военную инфраструктуру значительной части Крыма и при этом полностью независима в вопросах применения сил флота с ее территории”, - считает эксперт.

Наверное, было бы неправильным в вопросе гидрографических объектов Украины в Крыму не упомянуть такую организацию, как “Студенческое братство”. Начиная с 2005 года, эта Всеукраинская молодежная общественная организация регулярно пикетировала объекты ЧФ РФ с требованием вернуть навигационно-гидрографическое оборудование, в первую очередь, маяки, под юрисдикцию Украины. Несколько громких акций “братчиков” заметно оживили интерес простых украинцев к этой теме, но не более того. Если взглянуть на действия молодежной организации беспристрастно, то становится ясно - они в очередной раз доказали, что в споре с Россией Украина постоянно действует с позиции «слабого», а не «сильного». Как еще расценивать потакание властей студентам в их попытках захватить маяки, охраняемые подразделениями ЧФ РФ. Вместо этого стоило на законных основаниях задействовать все возможности государства для получения контроля над своей собственностью.

Корабль на мели - моряку маяк

Понятно, что ситуацию с ЧФ РФ Украине нужно решать комплексно, разобравшись со всеми 40-ка вопросами, о которых упомянул эксперт НОМОС. Но следует учитывать - если тема пребывания ЧФ РФ в Крыму, в целом, является геополитикой, в которой Украина сегодня идет на постоянные уступки России, то гидрография неразрывно связана с экономическими интересами нашей страны. Фактически, единственный по-настоящему глубоководный торговый порт Украины расположен в Севастополе. Да, сейчас его грузооборот далек от желаемых объемов, во многом, к стати, по вине ЧФ РФ, корабли которого занимают наиболее удобные причалы. Наращивание грузоперевозок с помощью крупнотоннажных океанских судов актуально для многих отраслей украинской экономики и, в первую очередь, для металлургов. Для предприятий ГМК с началом кризиса крайне остро стоит вопрос удешевления транспортировки своей продукции на экспорт, и помочь тут мог бы полноценный глубоководный порт.

Исходя из этих предпосылок, в феврале 2010 года Министерство транспорта и связи Украины утвердило программу развития Севастопольского морского торгового порта до 2015 года. Ею предусматривается: увеличение пропускной способности порта, реконструкция и наращивание производственных мощностей, развитие припортовой инфраструктуры и, конечно, повышение безопасности мореплавания.

Кроме того, по прогнозам экспертов, в 2010 году должно значительно возрасти количество заходов иностранных пассажирских судов в Севастопольскую бухту. Это связано с тем, что круизная компания Crystal Cruises в программу заходов судов на этот год, наряду с Ялтой и Одессой, включила Севастополь. И еще, к 2015 году в Большом Инкермане планируется создать паромный терминал для открытия паромной линии Зонгулдак (Турция) - Инкерман (Севастополь).

Как эти проекты могут быть реализованы, учитывая неспособность Украины отвечать за безопасность судоходства вдоль крымского побережья, совершенно не ясно. Разве что в духе старинной голландской пословицы, которая гласит: корабль на мели – моряку маяк.

Может показаться, что подобные выводы - передергивание, ведь до сих пор все было в порядке. Конечно, корабли время от времени терпят бедствие вблизи крымского побережья, но отнюдь не чаще, чем в остальной акватории Черного моря. Маяки и радионавигационные станции под контролем ЧФ РФ работают вполне нормально, и пока не было повода упрекнуть специалистов, которые их обслуживают, в непрофессионализме. Но все это пока. Так, до 2003 года Россия наравне с США выполняла свои обязательства гаранта территориальной целостности и безопасности Украины. Они были даны Украине в 1994 году в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако в 2003 году россияне выдвинули свои претензии на остров Тузла в Керченском проливе, и наша страна, по сути, оказалась один на один со своими проблемами. Кто после этого сможет со 100% уверенностью говорить о том, что маяки на побережье Крыма не погаснут однажды во время ночного шторма. Россияне успешно используют в политических спорах с Украиной “энергетическое” оружие в виде цены на газ, так почему же им не может придти в голову испробовать на нас и гидрографические средства давления…

Петр Черных (УНИАН)