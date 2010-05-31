Рынок платного телевидения в Украине вырос на 26%

В 2009 году рынок платного телевидения в Украине увеличился на 26%, по сравнению с 2008 годом, и составил 1,46 млрд. грн., а за последние 3 года - вырос в 2,6 раза. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства российского агентства iKS-Consulting (по результатам их исследования).

Количество пользователей по состоянию на 1 января 2010 года составило около 3,3 млн. домохозяйств, что соответствует проникновению этой услуги в 21% от общего числа домохозяйств. При этом общее количество ТВ-абонентов (домохозяйств), пользующихся платным и бесплатным ТВ (эфирное ТВ и спутниковое), составляет в Украине 15,3 млн. За последние 5 лет произошло снижение количества абонентов бесплатного эфирного ТВ на 6-8% за счет перехода домохозяйств на платное ТВ.

Согласно данным iKS-Consulting, по состоянию на конец 2009 года, эфирным ТВ в Украине пользовались порядка 62% домохозяйств из общего числа абонентов ТВ, кабельным ТВ пользовались 21% домохозяйств, спутниковым ТВ – 16%, технологией Интернет-ТВ (IPTV) в Украине пользовались всего 0,02% абонентов.

Аналитики iKS-Consulting считают, что рост платного ТВ продолжится в Украине и в среднесрочной перспективе.