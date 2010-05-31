Минтранс констатирует рост перевозок грузов

Падение объемов перевозок 2009 года преодолено, и уже сейчас наблюдается тенденция роста перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, ожидается, что за два квартала рост внутренних перевозок составит 10-12%, а транзит вырастет до 3-4%.

Как считают в министерстве, этому поможет разработка действенных сквозных тарифов по территории Украины. Например, как в случае транспортировки нефти через Одесский морской торговый порт в Беларусь.