Власть Киева хочет передать “Жуляны” арендатору

Столичная власть хочет отдать имущество и оборудование КП “Международный аэропорт “Киев” (Жуляны)” арендатору, который согласится погасить долг предприятия в размере 22,468 млн. грн. перед ОАО КБ “Хрещатик” и профинансировать строительство нового пассажирского терминала общей площадью 12 тыс. кв. м.

Об этом говорится в условиях объявленного Киевсоветом конкурса на право аренды комплексов зданий, сооружений и оборудования ряда объектов аэропорта “Жуляны”.

Соответствующие документы относительно конкурса были предоставлены УНИАН в Главном управлении коммунальной собственности горгосадминистрации. Согласно настоящим документам, заявки на конкурс будут приниматься до 4 июня с.г. включительно. (Объявление о конкурсе Киевсовет обнародовал в муниципальной газете “Хрещатик” от 21 мая 2010 г. - УНИАН).

Рассматривается право аренды объектов “Жулян”, которые находятся на балансе предприятия, по адресам Воздухофлотский проспект,73, 79, 81, 86-а, 88, 92, 96, 96-а, 96-б в Киевской области, Вышгородский район, с. Воропаев сроком на 49 лет.

Победителем конкурса станет участник, который предложит больший размер арендной платы при обязательном выполнении других условий, отраженных в документах конкурса.

В частности, необходимо будет завершить за собственные средства строительство и введение в эксплуатацию нового пассажирского терминала пропускной способностью 320 тыс. пас./год и указанной выше общей площадью, а также иметь наличие банковской гарантии на сумму 150 млн. грн. для подтверждения финансирования строительства данного терминала. Среди других условий: уплата аренды; обеспечение трудоустройства сотрудников аэропорта и сохранения целевого использования “Жулян” (организация воздушных перевозок).

Ожидается, что раскрытие конкурсных предложений состоится в ближайших месяц-два на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности. После этого будет подготовлен и внесен на рассмотрение сессии Киевсовета проект решения об утверждении победителя конкурса. Киевсовет своим решением поручит КП “Жуляны” выступить арендодателем.

Как объяснили в Главном управлении, ожидается, что конкурс даст возможность найти инвестора для перестройки объекта и позволит отказаться от необходимости реализовать решение о передаче ряда корпусов “Жулян” под залог для получения кредита на строительные нужды.

О количестве поданных заявок на право принимать участие в конкурсе в управлении не сообщили, отметив, что соответствующей информацией пока еще интересовались четыре юридических лица. Размер регистрационного сбора для участия в конкурсе составляет 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 г. Киевсовет разрешил международному аэропорту “Киев (Жуляны)” взять кредит в сумме 110 млн. грн. под залог имущества предприятия. Средства предусматривалось освоить на строительство международного терминала – 50 млн. грн., реконструкцию существующего пассажирского терминала – 20 млн. грн. и на реконструкцию привокзальной площади со строительством паркинга на 300 автомобилей – 40 млн. грн.

Этим решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 26.07.2007 г., которым предоставлялось разрешение предприятию взять кредит под залог имущества предприятия в объеме 164 млн. грн., из которого 104 млн. грн. планировалось потратить на реконструкцию действующего аэропорта; 46 млн. грн. – на строительство международного терминала и 14 млн. грн. – на реконструкцию существующего пассажирского терминала.

Для получения кредита Киевсовет, согласно последнему своему решению, разрешил аэропорту передать в залог индивидуально определенные здания и сооружения аэропорта, находящиеся у него на балансе, включая, в частности, административное здание на Воздухофлотском просп., 79, общей площадью 3 тыс. 109 кв. м, гостиницу “Жуляны” на Воздухофлотском просп., 92, общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, здание ремонтных мастерских на Воздухофлотском просп., 86-а, общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Решение принималось с целью обеспечить стабильное функционирование предприятия в период проведения работ по реконструкции.

В апреле с.г. исполнительный директор аэропорта «Киев» Валерий ПОЛИЩУК сообщил, что аэропорт намерен инвестировать 430 млн. грн. в строительство нового пассажирского терминала. По его словам, на протяжении трех месяцев будет завершена разработка проектной документации нового терминала, и в конце года уже начнутся строительные работы. Завершение строительства запланировано на конец 2011 года.

Также параллельно со строительством нового терминала аэропорт планирует провести реконструкцию существующего терминала.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Пропускная способность аэровокзала – 300 пассажиров в час.

После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать большие самолеты типа В-737 и ниже классом.