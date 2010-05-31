Херсонский порт до 15 июня завершит монтаж конструкций

Монтаж металлических конструкций нового зернового терминала в Херсонском морском торговом порту, рассчитанного на одновременное хранение 24 тыс. тонн зерна, планируется завершить уже до 15 июня т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, необходимое оборудование уже поступило. В частности, за исключением силосных башен американского производства, все остальной оборудование сделано в Украине – на предприятиях Одессы, Николаева и Полтавы.

В ведомстве сообщают, что новый зерновой комплекс, первая свая которого была забита месяц назад, уже имеет крепкий фундамент.

Объект строится в два этапа: первый предусматривает завершение технологического цикла по принятию, хранению и отгрузке зерна на суда; второй – введение дополнительных емкостей для увеличения объемов перевалки зерна. Завершение первого этапа строительства запланировано на 29 сентября 2010 года, второго, – на конец декабря 2010 года.

Строительство зернового комплекса площадью 0,52 га стоимостью 31,3 млн. грн. осуществляется исключительно за счет собственных средств порта.

В комплексе предусмотрено 11 элеваторных емкостей диаметром от 10 до 17 м, объединенных транспортными галереями, которыми будет двигаться зерно. На узел принятия зерно будет поставляться как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Производительность разгрузки железнодорожных вагонов – 350 тонн на час, автомобилей – 300 тонн.

Согласно сообщению, по многим позициям строительство идет с месячным опережением графика».

«Новый зерновой комплекс в Херсонском порту станет первым шагом до реализации генеральной схемы развития порта до 2015 года, которая предусматривает освоение левого берега Днепра. Планируется построить современные терминалы, проложить к ним железнодорожный путь из Цюрупинска, что позволит более чем вдвое нарастить объемы переработки грузов», – сказал начальник порта Андрей ЕГОРОВ.