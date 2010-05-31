«Укрзализныця» превысила план путевых работ

«Укрзализныця» превысила плановые показатели выполнения путевых работ к летним пассажирским перевозкам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», на сегодня полностью обновлены 204,2 км колеи – на 36% больше плана, капитально отремонтировано 203,8 км колеи – на 70% больше, и оздоровлено средним ремонтом 246,2 км – это на 23% больше запланированных объемов.

Также к началу летних пассажирских перевозок путейщики заменили 318 комплектов стрелочных переводов, что превышает плановые показатели на 27%.

Как сообщал УНИАН, в целом в течение этого года запланировано модернизировать 468 км колеи, капитально отремонтировать 858 км, выполнить средний ремонт 800 км колеи и комплексно оздоровить 865 км. Также предусматривается устроить 1200 комплектов новых стрелочных переводов и 520 комплектов старопригодных, осуществить средний ремонт 590 комплектов стрелочных переводов.