Стоимость проекта перрона «F» увеличена почти на 13%

Откорректированный проект и титул строения «Реконструкция и расширение перрона «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» предусматривает увеличение общей площади перрона и, соответственно, сметной стоимости.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, общая площадь реконструированного перрона составит 151 тыс. 925 кв. м., сметная стоимость - 335 млн. 792 тыс. 466 грн. Прежним титулом была предусмотрена площадь 143 950 кв. м ., общая сметная стоимость проекта - 297 млн. 524,45 тыс. грн., сроки строительства - 20 месяцев.

Согласно сообщению министерства, завершить строительство перрона планируется в этом году. Финансирование проекта будет продолжаться за счет средств Государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 5 мая т.г. Кабинет министров Украины одобрил поданный Министерством транспорта и связи откорректированный проект и титул строения «Реконструкция и расширение перрона "F" государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» с поручением доработать его.

Напомним, проект разработан научно-исследовательским институтом гражданской авиации «Украэропроект» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития и строительства.

Генеральной подрядной организацией строительства является ОАО «Строительное управление № 813».

Распоряжение Кабинета министров Украины от 27 декабря 2008 г. №1657 «Об утверждении проекта и титула строения реконструкции и расширения перрона «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» признается утратившим действие.

Генеральным планом подготовки Государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» к Евро-2012 предусмотрены, в частности, реконструкция и расширение существующих перронов.