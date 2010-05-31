Winner Imports Ukraine планирует продать 8 тыс. авто Ford

Компания «Winner Imports Ukraine» в 2010 году планирует продать в Украине 8 тыс. автомобилей Ford.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кременчуге заявил бренд-директор Ford Андрей ШЕВЧУК.

По его словам, во втором полугодии поставлена задача продать 5,5 тыс. автомобилей.

«Всего по итогам года мы планируем выйти на показатель 8000 автомобилей Ford, - сказал А.ШЕВЧУК.

Он также заявил, что для активных продажей компания имеет практически во всех областных центрах Украины своих дилеров, а в городах миллионщиках работает по 2 дилера. В Киеве работает три дилера.

А.ШЕВЧУК также сообщил, что компания «Winner Imports Ukraine» в этом году планирует открыть 3 концептуальных дилерских центра Ford, доведя их число до 35

По его словам, у компании практически во всех областных центрах есть дилеры Ford.

«Правда на Западной Украине есть города, где еще необходимо открыть дилерские центры. Сегодня у нас строится самый большой в Украине концептуальный дилерский центр в Днепропетровске, также на ближайшее время у нас запланировано открытие

дилера в Ивано-Франковске и идут работы по дилеру в Одессе. Всего их на сегодня 32, а будет 35», - сказал А.ШЕВЧУК.

Напомним, в конце 1992 г. компания Winner была назначена официальным дистрибьютором Ford Motor Co. в Украине. На сегодня компания Winner является дистрибьютором брендов Porsche, Jaguar & Land Rover, Ford и Volvo.