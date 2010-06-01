Google откажется от Windows

Корпорация Google откажется от внутреннего использования операционной системы Windows. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Financial Times, в Google считают недостаточной обеспечиваемую Windows безопасность.

Один из источников издания сообщил, что многие сотрудники перешли с Windows на Mac OS X. Новым сотрудникам предлагается выбор между компьютером Apple с операционной системой Mac OS X или обычным PC с системой на базе ядра Linux. Работники, не желающие переходить с Windows на другие системы, должны получить особое разрешение от руководства.

Отмечается также, что первоначальное решение о переходе на другие системы было принято еще в январе, вскоре после того, как компьютерные системы компании взломали китайские хакеры. В ходе взлома была использована существующая в браузере Internet Explorer уязвимость.

Другим следствием взлома стал перенос серверов Google из Китая в Гонконг и отказ от фильтрации поисковой выдачи. Последнее является необходимым условием для работы на территории материкового Китая.