В Тернополе на 25% уменьшено количество троллейбусных маршрутов

В Тернополе с сегодняшнего дня уменьшено количество маршрутов троллейбусов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления транспорта и связи Степан ФРОНЦ, решение реорганизовать 3 из 8 действующих маршрутов обусловлено тем, что не все они были эффективны.

«Оптимальная периодичность курсирования троллейбусов на маршруте – 5-7 минут. Однако у нас были маршруты, которых пассажирам приходится ожидать на остановке больше 20 минут. Понятно, столько времени их никто не ждет, люди садятся на другой транспорт, а сами троллейбусы на этих маршрутах оставались полупустыми», – отметил С. ФРОНЦ.

По его словам, после оптимизации маршрутной сети троллейбусы на маршрутах будут курсировать с периодичностью 5-8 минут. Благодаря реорганизации в троллейбусном парке рассчитывают увеличить доходы от перевозки пассажиров.

С. ФРОНЦ также добавил, что после полного закрытия одного из маршрутов, а также объединения еще двух в один нумерация маршрутов останется без изменений, поскольку люди уже привыкли к существующим номерам. Таким образом, в Тернополе будут действовать маршруты под номерами 1, 2, 5, 8, 10 и 11.

Справка УНИАН. В Тернополе ежедневно на рейс выходит 45-46 троллейбусов, они обслуживают 70 км троллейбусных линий. Большинство из троллейбусов уже исчерпали свой срок эксплуатации и нуждаются в замене.